Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии указом Путина назначили двух новых судей

В Башкирии указом Путина назначили двух новых судей

10:57, 14 июн 2023

Во вторник, 13 июня, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии.

Согласно документу Гузель Комягина была назначена судьей Верховного суда Республики Башкортостан, а Диана Ардуванова заняла должность судьи Ленинского района города Уфа.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в апреле текущего года судья Верховного суда Андрей Власов погиб в аварии. Его автомобиль марки Mazda лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: судьи назначение Путин Владимир Владмирович
Читайте также

Путин в Башкирии назначил новых судей
Человек и закон в Башкирии
Путин в Башкирии назначил новых судей
Путин назначил в Башкирии новых судей
Политика в Башкирии
Путин назначил в Башкирии новых судей
Путин назначил новых судей в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Путин назначил новых судей в Башкирии
Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии
Политика в Башкирии
Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: