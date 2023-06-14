В Башкирии указом Путина назначили двух новых судей

10:57, 14 июн 2023

Во вторник, 13 июня, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии.



Согласно документу Гузель Комягина была назначена судьей Верховного суда Республики Башкортостан, а Диана Ардуванова заняла должность судьи Ленинского района города Уфа.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в апреле текущего года судья Верховного суда Андрей Власов погиб в аварии. Его автомобиль марки Mazda лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом.

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Автор: Семен Подгорный