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Путин назначил новых судей в Башкирии

Путин назначил новых судей в Башкирии

11:34, 05 ноя 2022

В Башкирии назначены судьи Верховного суда республики и районных судов. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. 

Так, согласно документу, судьями Верховного суда Башкирии стали Ирина Пономарева и Антонина Хрипунова. 



Судьей Белокатайского межрайонного суда стала Наталья Цепилова, судьей Гафурийского межрайонного суда – Эмиль Биглов. Председателем Зилаирского межрайонного суда стала Зинаида Подынь, председателем  Туймазинского межрайонного суда – Азат Хайруллин, зампредседателя Учалинского районного суда назначен Денис Фаррахов. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович указ судьи судимость
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