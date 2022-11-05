Путин назначил новых судей в Башкирии

В Башкирии назначены судьи Верховного суда республики и районных судов. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Так, согласно документу, судьями Верховного суда Башкирии стали Ирина Пономарева и Антонина Хрипунова.
Судьей Белокатайского межрайонного суда стала Наталья Цепилова, судьей Гафурийского межрайонного суда – Эмиль Биглов. Председателем Зилаирского межрайонного суда стала Зинаида Подынь, председателем Туймазинского межрайонного суда – Азат Хайруллин, зампредседателя Учалинского районного суда назначен Денис Фаррахов.