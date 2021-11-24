Мошенники начали рассылать письма с уведомлением о возврате страховых накоплений

18:38, 24 ноя 2021

Сотни человек по всей стране сегодня получили на электронную почту странные письма. В них говорится о том, что «в связи с последними правками к закону N167-ФЗ» людям положен возврат страховых накоплений. Но специалистам (какой организации — не указано, отправитель письма подписывается «службой фин. мониторинга») якобы не удается провести возврат автоматически, поэтому его нужно подтвердить вручную.







Далее получателю даются уникальный код перевода и кнопка «Оформить возврат».

— Если и вам пришло такое письмо, ни в коем случае не нажимайте на кнопку. Это очередная мошенническая схема, — говорит эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Елена Сигаева. — По ссылке будут требовать ввести данные карты. Указание на изменения в закон 167-ФЗ, а также приглашение в МФЦ с пакетом документов — полная липа.

В Пенсионном фонде России также предупреждают, что это мошенники, и советуют не нажимать на кнопку, а еще лучше — просто проигнорировать письмо.

— Не нажимайте кнопку «Оформить возврат». Не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. В противном случае вы можете стать жертвой мошенников, — сообщил ПФР на своей странице во «Вконтакте».

— Увидели такое и можете сразу отправлять его в корзину, — говорит Елена Сигаева. — И будьте сейчас особенно внимательны к странным письмам и звонкам. Мошенники часто активизируются перед новогодними праздниками, хотят заработать. Помните, ПФР ничего не рассылает на e-mail. Впрочем, как ФНС и другие госорганы. Если какая-то переписка ведомствами и ведется, то только через официальные ресурсы: личные кабинеты, портал госуслуг.









По словам специалистов, мошенническое письмо можно узнать, не открывая: оно без темы, имена отправителей у всех разные и иногда не совсем обычные.По информации ПФР, права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Например, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсии.

Также существует срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т. ч. досрочно) для участников программы госсофинансирования либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Есть и непосредственно накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.





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