Мошенники начали рассылать письма с уведомлением о возврате страховых накоплений
18:38, 24 ноя 2021
Сотни человек по всей стране сегодня получили на электронную почту странные письма. В них говорится о том, что «в связи с последними правками к закону N167-ФЗ» людям положен возврат страховых накоплений. Но специалистам (какой организации — не указано, отправитель письма подписывается «службой фин. мониторинга») якобы не удается провести возврат автоматически, поэтому его нужно подтвердить вручную.
Далее получателю даются уникальный код перевода и кнопка «Оформить возврат».
В Пенсионном фонде России также предупреждают, что это мошенники, и советуют не нажимать на кнопку, а еще лучше — просто проигнорировать письмо.
Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Например, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсии.
Также существует срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т. ч. досрочно) для участников программы госсофинансирования либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Есть и непосредственно накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.