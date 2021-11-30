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В Башкирии мужчина упал на дно шестиметрового колодца

В Башкирии мужчина упал на дно шестиметрового колодца

14:40, 30 ноя 2021

Сегодня, 30 ноября, в Дюртюлях произошел несчастный случай. Об инциденте рассказали в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Очевидцы позвонили по номеру 112 и сообщили о падении с высоты.

По прибытии было установлено, что пострадавший работал на придомовой территории частного жилища на улице Валерия Чкалова. Мужчина занимался установкой бетонных колец. В какой-то момент у него закружилась голова. Он потерял равновесие и упал на дно 6-метрового колодца.


Спасатели Госкомитета РБ по ЧС эвакуировали пострадавшего с помощью лебедки. Мужчину передали медицинским работникам.

— Строительство колодца — довольно опасно, так как рабочие, копающие шахту, находятся в стесненном замкнутом пространстве. Такие работы сопряжены с высокой степенью риска для жизни и здоровья, поэтому обязательно нужно изучить простейшие правила безопасности и обязательно придерживаться их во время организации работ, — отметили в ведомстве.
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Источник: proural.info
Теги: Дюртюлинский район происшествия
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