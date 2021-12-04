Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии один из нападавших на полицейского, пытался покончить с собой

В Башкирии один из нападавших на полицейского, пытался покончить с собой

16:47, 04 дек 2021

Один из жителей Стерлибашевского района, который вместе с приятелем, напал и ранил полицейского из табельного оружия, при задержании попытался покончить с собой.

Об этом доложил глава регионального Следкома Денис Чернятьев председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сейчас мужчина находится в больнице, а его сообщник арестован. Вскоре ему изберут меру пресечения и отправят в следственный изолятор.


Напомним, эта громкая история произошла вчера вечером в деревне Акчишма. Участковый прибыл в дом к подозреваемого по уголовному дело, где он находился вместе со своим знакомым. На требование проехать в отделение, мужчина ответил отказом, после чего отобрал у полицейского пистолет и несколько раз выстрелил в него. После мужчины поспешили скрыться, но через несколько часов их по горячим следам задержали полицейские в лесу в Федоровском районе. По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД по РБ Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4542159/
Теги: происшествия криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: