В Башкирии один из нападавших на полицейского, пытался покончить с собой

16:47, 04 дек 2021

Один из жителей Стерлибашевского района, который вместе с приятелем, напал и ранил полицейского из табельного оружия, при задержании попытался покончить с собой.







Об этом доложил глава регионального Следкома Денис Чернятьев председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сейчас мужчина находится в больнице, а его сообщник арестован. Вскоре ему изберут меру пресечения и отправят в следственный изолятор.





Напомним, эта громкая история произошла вчера вечером в деревне Акчишма. Участковый прибыл в дом к подозреваемого по уголовному дело, где он находился вместе со своим знакомым. На требование проехать в отделение, мужчина ответил отказом, после чего отобрал у полицейского пистолет и несколько раз выстрелил в него. После мужчины поспешили скрыться, но через несколько часов их по горячим следам задержали полицейские в лесу в Федоровском районе. По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

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Фото: МВД по РБ Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4542159/