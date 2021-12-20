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В Башкирии водитель ВАЗ-2110 погибла, столкнувшись грузовиком МАЗ

В Башкирии водитель ВАЗ-2110 погибла, столкнувшись грузовиком МАЗ

21:05, 20 дек 2021

В Стерлитамакском районе на 127-м километре трассы Уфа — Оренбург произошло смертельно ДТП. Об этом сообщили сегодня, 20 декабря, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

По предварительным данным, в седьмом часу вечера столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик МАЗ, который ехал навстречу. За рулем легковушки была 38-летняя жительница Стерлибашевского района, а второй машины — 49-летний житель Оренбургской области.

— В результате аварии водитель легкового автомобиля скончалась от полученных травм, — сообщили в ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в условиях сильного снегопада. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.


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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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