В Стерлитамакском районе Башкирии водитель Lada Priora погиб при ДТП со встречной Scania

10:27, 04 фев 2023

Сегодня, 4 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии водитель легковушки погиб при ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная ГИДДД.



Авария случилась в восьмом часу утра. На 151-м километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Lada Priora под управлением 31-летнего водителя из Куюргазинского района и встречная Scania, за рулём которой сидел 39-летний житель Уфимского района. После столкновения грузовик врезался в Nissan Qashqai.







Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Стерлитамаке на 10-летнюю девочку с крыши упала глыба льда.

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Фото: ГИБДД по РБ