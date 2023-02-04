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В Стерлитамакском районе Башкирии водитель Lada Priora погиб при ДТП со встречной Scania

В Стерлитамакском районе Башкирии водитель Lada Priora погиб при ДТП со встречной Scania

10:27, 04 фев 2023

Сегодня, 4 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии водитель легковушки погиб при ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная ГИДДД.

Авария случилась в восьмом часу утра. На 151-м километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Lada Priora под управлением 31-летнего водителя из Куюргазинского района и встречная Scania, за рулём которой сидел 39-летний житель Уфимского района. После столкновения грузовик врезался в Nissan Qashqai.



Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Стерлитамаке на 10-летнюю девочку с крыши упала глыба льда.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия ДТП
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