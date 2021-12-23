В Башкирии за сексуальные домогательства был убит опальный священник

18:53, 23 дек 2021

Опального башкирского игумена Варфоломея убили за сексуальные домогательства.







Артура Ниволина (в миру) временно отлучили от церкви в 2014-м. Митрополит Никон лишил его сана — сразу после того, как нашёл в келье секс-игрушки и диски с порнографией. Раскаяния Артура послушали, сжалились, поняли — и восстановили. Но экс-священник на праведный путь не встал: поступали жалобы, что он тратил донаты на наркотики.



20 декабря игумена нашли мёртвым со множеством ножевых ранений — в квартире он пролежал неделю. Рядом обнаружили пачку презервативов. Полиция вышла на след предполагаемого убийцы — Ильдара Гиниятова (он признал вину), до которого Артур сексуально домогался.

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Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash