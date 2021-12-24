В Башкирии женщина за рулем авто сбила возвращавшуюся со школы 10-летнюю девочку

15:22, 24 дек 2021

В Башкирии накануне произошла авария, пострадала совсем еще маленькая девочка. Подробности сообщили в районном ГИБДД.



По информации ведомства, 23 декабря, в четвёртом часу дня возле деревни Казнаковка Туймазинского района, 47-летняя жительница, управляя автомобилем Лада Гранта, двигалась со стороны деревни Тирян-Елга в направлении села Тюменяк. На этом участке автоледи допустила наезд на десятилетнюю школьницу, которая возвращалась из школы домой.



В результате ДТП девочка получила травмы и была срочно госпитализирована в Туймазинскую ЦРБ.



По данному факту начато разбирательство.



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