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В Башкирии женщина за рулем авто сбила возвращавшуюся со школы 10-летнюю девочку

В Башкирии женщина за рулем авто сбила возвращавшуюся со школы 10-летнюю девочку

15:22, 24 дек 2021

В Башкирии накануне произошла авария, пострадала совсем еще маленькая девочка. Подробности сообщили в районном ГИБДД.


По информации ведомства, 23 декабря, в четвёртом часу дня возле деревни Казнаковка Туймазинского района, 47-летняя жительница, управляя автомобилем Лада Гранта, двигалась со стороны деревни Тирян-Елга в направлении села Тюменяк. На этом участке автоледи допустила наезд на десятилетнюю школьницу, которая возвращалась из школы домой.

В результате ДТП девочка получила травмы и была срочно госпитализирована в Туймазинскую ЦРБ.  

По данному факту начато разбирательство.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Туймазинский район происшествия ДТП
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