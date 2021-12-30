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В Уфе столкнулись автобус «ПАЗ» и попутный ВАЗ-2114

В Уфе столкнулись автобус «ПАЗ» и попутный ВАЗ-2114

17:46, 30 дек 2021

Сегодня, 30 декабря, в Уфе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.


Авария произошла около двух часов дня на улице Левитана. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автобуса «ПАЗ» столкнулся с попутным ВАЗ-2114. 

«В результате аварии пассажир легкового автомобиля доставлен в больницу. Известно, что автобус двигался по маршруту 218 «Дема — 18 больница», в салоне находились пятнадцать человек, из их числа никто не пострадал», — добавили в ведомстве. 

На месте происшествия работает полиция.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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