В Уфе столкнулись автобус «ПАЗ» и попутный ВАЗ-2114

17:46, 30 дек 2021

Сегодня, 30 декабря, в Уфе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Авария произошла около двух часов дня на улице Левитана. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автобуса «ПАЗ» столкнулся с попутным ВАЗ-2114.



«В результате аварии пассажир легкового автомобиля доставлен в больницу. Известно, что автобус двигался по маршруту 218 «Дема — 18 больница», в салоне находились пятнадцать человек, из их числа никто не пострадал», — добавили в ведомстве.



На месте происшествия работает полиция.



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Фото: ГИБДД по РБ