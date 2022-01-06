В Уфимском районе Башкирии произошла смертельная авария
18:17, 06 янв 2022
Сегодня, 6 января, в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла в шестом часу вечера на 5 км автодороги Уфа-Чишмы-Осоргино.
Столкнулись "Daewoo Nexia" и встречная "Hyundai Veloster". В результате аварии с "Daewoo" погибли два человека, а также двое госпитализированы. С "Hyundai" доставлены в больницу три человека, в том числе двое детей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что в Уфе перекроют дороги из-за рождественских богослужений. Как сообщает городская администрация, для безопасности горожан будут перекрыты несколько улиц.
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Источник: @bash_gibdd
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