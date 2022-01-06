В Уфе при катании с горки пострадал мальчик

20:55, 06 янв 2022

Сегодня, 6 января, днем в Уфе при скатывании на несанкционированной горке, расположенной в районе здания № 16 по ул. Авроры, пострадал ребенок.







По предварительной информации, 7-летний мальчик не справился с управлением тюбингом и столкнулся с деревом.



«Ребенка забрала карета скорой помощи, для обследования он доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.



Ранее сообщалось о том, что 6 января, в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла в шестом часу вечера на 5 км автодороги Уфа-Чишмы-Осоргино. Погибли два человека, а также двое госпитализированы.





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