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В Уфе при катании с горки пострадал мальчик

В Уфе при катании с горки пострадал мальчик

20:55, 06 янв 2022

Сегодня, 6 января, днем в Уфе при скатывании на несанкционированной горке, расположенной в районе здания № 16 по ул. Авроры, пострадал ребенок.

По предварительной информации, 7-летний мальчик не справился с управлением тюбингом и столкнулся с деревом.

«Ребенка забрала карета скорой помощи, для обследования он доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

Ранее сообщалось о том, что 6 января, в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла в шестом часу вечера на 5 км автодороги Уфа-Чишмы-Осоргино.  Погибли два человека, а также двое госпитализированы. 


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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа
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