В Альшеевском районе Башкирии мужчина зарезал мать двоих детей

18:34, 10 янв 2022

В Альшеевском районе, в селе Раевский в канун Нового года несколько местных жителей собрались в частном доме отметить приближающийся праздник. Застолье закончилось трагедией.







Как сообщил агентству «Башинформ» источник, по предварительным данным, один из гостей поссорился на бытовой почве с женщиной, с которой только что распивал за столом алкоголь. Ссора переросла в потасовку, мужчина схватил со стола нож и начал ей угрожать расправой. Женщина выбежала во двор дома, где ее настиг разъярённый местный житель. Он ударил ее ножом – от полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.



«По данному факту органами Следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Подозреваемый задержан, с ним проведены следственные действия и предъявлено обвинение. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

О мужчине известно, что он трудоустроен, и у него есть двое детей. Между тем, предполагаемый убийца также оставил без матери двоих детей. По неподтвержденным официально данным, якобы обвиняемый мог употреблять наркотики. Среди сельских жителей поползли слухи о том, что женщине убийца отрезал уши, но источник в правоохранительных органах опроверг эту информацию.

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