В Башкирии пропал житель Краснокамского района Игорь Шакиров
09:50, 11 янв 2022
В Республике Башкортостан практически месяц ведут поиски пропавшего Игоря Шакирова 39 лет. Как рассказали волонтеры-поисковики "Лиза Алерт", мужчина покинул дом еще 21 декабря.
Пропавший 1983 года года рождения, родом из села Атлегач Янаульского района. Проживает в селе Никольское Краснокамского района.
Особые приметы: рост 170 см, телосложение среднее, русоволосый, глаза карие.
Был одет: короткая темная куртка, джинсы темно-синего цвета, такого же цвета водолазка, черные бурки, темная трикотажная шапка с коричневыми полосами.
Всех, кто располагает сведениями о месте пребывания пропавшего, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 либо 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
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