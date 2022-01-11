В Башкирии пропал житель Краснокамского района Игорь Шакиров

09:50, 11 янв 2022

В Республике Башкортостан практически месяц ведут поиски пропавшего Игоря Шакирова 39 лет. Как рассказали волонтеры-поисковики "Лиза Алерт", мужчина покинул дом еще 21 декабря.







Пропавший 1983 года года рождения, родом из села Атлегач Янаульского района. Проживает в селе Никольское Краснокамского района.



Особые приметы: рост 170 см, телосложение среднее, русоволосый, глаза карие.



Был одет: короткая темная куртка, джинсы темно-синего цвета, такого же цвета водолазка, черные бурки, темная трикотажная шапка с коричневыми полосами.



Всех, кто располагает сведениями о месте пребывания пропавшего, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 либо 112.





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Фото: «Лиза Алерт»