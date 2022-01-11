Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Краснокамского района Игорь Шакиров

В Башкирии пропал житель Краснокамского района Игорь Шакиров

09:50, 11 янв 2022

В Республике Башкортостан практически месяц ведут поиски пропавшего Игоря Шакирова 39 лет. Как рассказали волонтеры-поисковики "Лиза Алерт", мужчина покинул дом еще 21 декабря.  

Пропавший 1983 года года рождения, родом из села Атлегач Янаульского района. Проживает в селе Никольское Краснокамского района.

Особые приметы: рост 170 см, телосложение среднее, русоволосый, глаза карие.

Был одет: короткая темная куртка, джинсы темно-синего цвета, такого же цвета водолазка, черные бурки, темная трикотажная шапка с коричневыми полосами.

Всех, кто располагает сведениями о месте пребывания пропавшего, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 либо 112.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
Теги: Краснокамский район происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: