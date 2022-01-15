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"Вокруг следы ножек": бабушка сбросила из окна собственного 2-летнего внука

"Вокруг следы ножек": бабушка сбросила из окна собственного 2-летнего внука

17:43, 15 янв 2022

Шокирующая история, прогремевшая на всю страну, произошла в Нижегородской области. В городе Выкса под балконом высотки обнаружили тело двухлетнего малыша.

Родители оставили сына в гостях у бабушки. По словам пенсионерки, ночью она выпила спиртное и пошла спать. Когда проснулась, то не обнаружила внука в квартире и решила узнать у сына, не забрали ли они мальчика. Примчавшись, родители увидели тело малыша на крыше библиотеки, находившейся под балконом дома. Ребенок был в одних подгузниках и футболке, а вокруг следы детских ножек на снегу.

В ходе следствия было установлено, что к смерти 2-летнего мальчика причастна его родная 62-летняя бабушка. Следователи выдвинули версию, что женщина, находясь в алкогольном опьянении, выбросила внука из окна, который упал в сугроб и умер от переохлаждения. Пенсионерке грозит до 20 лет тюрьмы.

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