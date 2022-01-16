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В Татарстане служащая банка незаметно похитила из хранилища 25 миллионов рублей

В Татарстане служащая банка незаметно похитила из хранилища 25 миллионов рублей

13:38, 16 янв 2022

Происшествие произошло накануне нового года в Набережных Челнах. В отделении банка населенного пункта под названием ГЭС факт кражи остался незамеченным.

Как сообщили следователи, женщина вскоре сама явилась с повинной и вернула похищенное, признавшись на допросе, что ее замучила совесть. Однако в финансовой организации это не оценили и написали заявление в полицию. Вскоре было установлено, что у похитительницы была сообщница. Было возбуждено уголовное дело.

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