В Уфе пострадали 6 человек при столкновении двух автомобилей

09:23, 20 янв 2022

В МЧС по Башкирии поздно вечером 19 января поступила информация о том, что в Уфе на улице Революционной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Лада Гранта» и «Киа Рио».







«42-летний водитель „Лада Гранта“, следуя по улице Революционная, при осуществлении разворота, допустил столкновение с автомашиной „Kia Rio“, которая следовала в попутном направлении», — сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.



Спасатели прибыли на место происшествия, произвели все необходимые действия по деблокированию пострадавших и предотвращению дальнейшего возгорания автомобилей.



«Розлива топлива не допущено. Оказана необходимая первая помощь», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ.

В аварии пострадали шесть человек, детей среди участников дорожного происшествия не было. Водитель отечественного автомобиля и его 25-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлены в больницу №21, 22-летний водитель иномарки и три его пассажира получили травмы головы и различные ушибы, после оказания медицинской помощи отпущены.



По факту дорожного происшествия начато административное расследование.





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