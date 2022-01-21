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В Янаульском районе Башкирии 55-летнего рабочего зажало в мусоровозе

В Янаульском районе Башкирии 55-летнего рабочего зажало в мусоровозе

14:10, 21 янв 2022

В Башкирии Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого скончался 55-летний работник «Дюртюлимелиоводстрой». Об этом сообщили в ведомтсве. 



Установлено, что водитель техники вместе с уборщиком территории приехали на полигон ТБО в Янаульском районе. Определив место выгрузки, водитель вышел из кабины, чтобы нажать на рычаги управления выталкивающей мусор плиты. Выполнив работу, он сел за руль и немного отъехал вперед, чтобы опустить навесную установку задней стенки бункера. При опускании установки, рабочий услышал крики уборщика, которого зажало стенкой бункера. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Причинами несчастного случая стали недостатки в проведении подготовки работников по охране труда и неудовлетворительная организация производства работ. Выяснилось, что уборщик территории не должен был принимать никакого участия в механизированном процессе очистки бункера-накопителя. С водителем на полигон он приехал для того, чтобы сразу после разгрузки выехать по маршруту сбора мусора.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Янаульский район происшествия
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