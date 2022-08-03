В Башкирии бурильщика убило упавшей трубой

39-летний работник ООО «Ойл-Сервис» погиб в результате несчастного случая в Кушнаренковском районе, сообщает гострудинспекция Башкирии.
Трагедия произошла 2 августа при выполнении работ на скважине. Во время спуска на приёмные мостки труба высвободилась из грузозахватного приспособления и упала на рабочую площадку, тяжело травмировав бурильщика. Приехавшим медикам спасти мужчину не удалось.
Гострудинспекция региона начала расследование несчастного случая. В ходе него будут определены обстоятельства и причины случившегося.
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