В Башкирии бурильщика убило упавшей трубой

14:23, 03 авг 2022

39-летний работник ООО «Ойл-Сервис» погиб в результате несчастного случая в Кушнаренковском районе, сообщает гострудинспекция Башкирии.







Трагедия произошла 2 августа при выполнении работ на скважине. Во время спуска на приёмные мостки труба высвободилась из грузозахватного приспособления и упала на рабочую площадку, тяжело травмировав бурильщика. Приехавшим медикам спасти мужчину не удалось.



Гострудинспекция региона начала расследование несчастного случая. В ходе него будут определены обстоятельства и причины случившегося.



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