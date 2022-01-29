В Уфе ребенок провалился в яму, засыпанную снегом
15:10, 29 янв 2022
В уфимском Кузнецовском затоне ребенок провалился в яму, накрытую деревянными поддонами и засыпанную снегом. Об этом сообщил один из его родителей в соцсетях.
Уточняется, что происшествие случилось между домами №1 и №3 по улице Зорина.
«Мой ребенок провалился то ли в колодец, то ли в яму, которая была накрыта деревянными поддонами и завалена снегом!» - написал автор поста.
По словам местных жителей, на этом месте часто играют дети.
«Вот так и погибают люди и дети от безответственности и халатности тех, кто поленился доделать свою работу или сделать ее качественно», - возмущаются комментаторы.
Напомним, что жители Кузнецовского затона также жалуются на качество воды.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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