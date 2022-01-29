В Уфе ребенок провалился в яму, засыпанную снегом

15:10, 29 янв 2022

В уфимском Кузнецовском затоне ребенок провалился в яму, накрытую деревянными поддонами и засыпанную снегом. Об этом сообщил один из его родителей в соцсетях.







Уточняется, что происшествие случилось между домами №1 и №3 по улице Зорина.



«Мой ребенок провалился то ли в колодец, то ли в яму, которая была накрыта деревянными поддонами и завалена снегом!» - написал автор поста.



По словам местных жителей, на этом месте часто играют дети.



«Вот так и погибают люди и дети от безответственности и халатности тех, кто поленился доделать свою работу или сделать ее качественно», - возмущаются комментаторы.



Напомним, что жители Кузнецовского затона также жалуются на качество воды.

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Фото: соцсети