В Башкирии без вести пропал житель Нефтекамска 25-летний Руслан Ахметов

14:05, 03 фев 2022

В Нефтекамске ищут пропавшего 25-летнего Руслана Ахметова. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».



С 15 января его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые.



Одежда: неизвестно.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.



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Фото: ДПСО "ЛизаАлерт" РБ