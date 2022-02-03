В Башкирии без вести пропал житель Нефтекамска 25-летний Руслан Ахметов
14:05, 03 фев 2022
В Нефтекамске ищут пропавшего 25-летнего Руслана Ахметова. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».
С 15 января его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые.
Одежда: неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ДПСО "ЛизаАлерт" РБ
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