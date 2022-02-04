В Уфе в массовом ДТП пострадали 3 человека

Накануне около 22:00 в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в столичном ГИБДД.
Известно, что 24-летний водитель за рулем «Лада Веста», следуя по улице 50 лет СССР в сторону проспекта Салавата Юлаева, столкнулся с попутной машиной такой же марки. От полученного удара, первый автомобиль выбросило на встречную полосу, где он врезался в «Хендай Солярис» и «Рено Логан».
В результате аварии пострадал водитель первого отечественного автомобиля, который после оказания медицинской помощи был отпущен. 21-летнего водителя «Хендай» и его 26-летнюю пассажирку госпитализировали.
По факту дорожного происшествия начато разбирательство.