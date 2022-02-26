В Башкирии мошенник под видом беженца с Украины обокрал пенсионера
16:48, 26 фев 2022
В Белорецке обокрали пенсионера. Как рассказал глава района Андрей Иванюта, злоумышленник прикинулся беженцем с Украины, проник в дом жертвы и забрал его деньги. Произошедшее попало на запись видеокамеры.
По словам Иванюты, пенсионер сам обратился в полицию, обнаружив кражу.
— Мужчина представился беженцем из Харькова. Отвлек внимание хозяина рассказами о бомбежке, попросил включить телевизор и посмотреть последние новости, вытащил из карманов верхней одежды пожилого человека деньги и скрылся, — пояснил глава Белорецкого района Башкирии.
Он добавил, что мошенник находится в розыске.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии избили главу отделения Всероссийского общества охраны природы.
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