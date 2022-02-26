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В Башкирии мошенник под видом беженца с Украины обокрал пенсионера

В Башкирии мошенник под видом беженца с Украины обокрал пенсионера

16:48, 26 фев 2022

В Белорецке обокрали пенсионера. Как рассказал глава района Андрей Иванюта, злоумышленник прикинулся беженцем с Украины, проник в дом жертвы и забрал его деньги. Произошедшее попало на запись видеокамеры.

По словам Иванюты, пенсионер сам обратился в полицию, обнаружив кражу.

— Мужчина представился беженцем из Харькова. Отвлек внимание хозяина рассказами о бомбежке, попросил включить телевизор и посмотреть последние новости, вытащил из карманов верхней одежды пожилого человека деньги и скрылся, — пояснил глава Белорецкого района Башкирии.

Он добавил, что мошенник находится в розыске.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии избили главу отделения Всероссийского общества охраны природы.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Белорецк происшествия криминал
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