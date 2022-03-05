В Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил 56-летнего пешехода
11:37, 05 мар 2022
В Абзелиловском районе Башкирии 36-летний житель Челябинской области за рулем «Газель» наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД по РБ, ДТП произошло накануне около 22:00 на 276 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
В результате аварии 56-летний житель Белорецкого района скончался на месте. Со слов водителя, мужчина шел по середине проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.
Сейчас начато разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства произошедшего.