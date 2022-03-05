В Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил 56-летнего пешехода

11:37, 05 мар 2022

В Абзелиловском районе Башкирии 36-летний житель Челябинской области за рулем «Газель» наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД по РБ, ДТП произошло накануне около 22:00 на 276 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.







В результате аварии 56-летний житель Белорецкого района скончался на месте. Со слов водителя, мужчина шел по середине проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.



Сейчас начато разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вахтовый автобус врезался в попутный автогрейдер.

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