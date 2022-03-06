В Башкирии в аварии на трассе пострадали 5 человек

09:17, 06 мар 2022

В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадали четверо взрослых и ребенок. Их увезли в больницу.







Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла в половину седьмого вечера 5 марта в Белорецком районе на 112 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Столкнулись Lada Largus и Renault Logan.



По предварительным данным, травмы получили пять человек, в том числе один ребенок. Подробности аварии уточняются.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

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Фото: ГИБДД по РБ