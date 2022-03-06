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В Башкирии в аварии на трассе пострадали 5 человек

В Башкирии в аварии на трассе пострадали 5 человек

09:17, 06 мар 2022

В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадали четверо взрослых и ребенок. Их увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла в половину седьмого вечера 5 марта в Белорецком районе на 112 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Столкнулись Lada Largus и Renault Logan.

По предварительным данным, травмы получили пять человек, в том числе один ребенок. Подробности аварии уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулем сбила 9-летнего мальчика. Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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