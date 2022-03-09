В Башкирии обнаружили тело пропавшего 18-летнего парня

15:40, 09 мар 2022

В Уфе найдено тело пропавшего 18-летнего Марселя Юнусова. Об этом 9 марта сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».







Поиски юноши начались 28 февраля. Родные Марселя рассказали, что в тот день он вышел днем из общежития УГНТУ и исчез. Парень тогда сообщил, что пошел в Сбербанк. Однако спустя два дня обнаружилось, что он после этого так и не вернулся.



Детали произошедшего пока что неизвестны, ровно, как и обстоятельства его смерти. Мы приносим соболезнования близким и родным.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz". На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Лиза Алерт Башкортостан