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В Башкирии обнаружили тело пропавшего 18-летнего парня

В Башкирии обнаружили тело пропавшего 18-летнего парня

15:40, 09 мар 2022

В Уфе найдено тело пропавшего 18-летнего Марселя Юнусова. Об этом 9 марта сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».  

Поиски юноши начались 28 февраля. Родные Марселя рассказали, что в тот день он вышел днем из общежития УГНТУ и исчез. Парень тогда сообщил, что пошел в Сбербанк. Однако спустя два дня обнаружилось, что он после этого так и не вернулся. 

Детали произошедшего пока что неизвестны, ровно, как и обстоятельства его смерти. Мы приносим соболезнования близким и родным.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz".  На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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