В одном из банков столицы Башкирии умер посетитель

19:05, 09 мар 2022

В Уфе умер мужчина прямо в офисе Сбербанка на улице Кирова, 47. Об этом сообщили сегодня, 9 марта, в пресс-службе банка.



Как рассказали в организации, клиент почувствовал себя плохо и потерял сознание.







— Сотрудники банка сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, к приезду медиков мужчина скончался. Выражаем соболезнования родным и близким, — сообщили в банке.



В МВД Башкирии рассказали, что мужчина умер по естественным причинам.



— На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительным данным, мужчина скончался до приезда скорой помощи, — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе найдено тело пропавшего 18-летнего Марселя Юнусова. Об этом 9 марта сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт». Поиски юноши начались 28 февраля





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