Пропавшие в Башкирии мальчики вышли на связь
14:45, 22 мар 2022
Воспитанники социально-реабилитационного центра «Семья» в Стерлитамаке вышли на связь, сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Анну Таболину.
— Их местоположение пока не установлено, но ребята выходили на связь с бабушкой, звонили ей по телефону, а также в соцсети «ВКонтакте», — сказала Анна Таболина. — Розыск двух братьев и их сверстника продолжается. В целом ребята хорошо учились, конфликтов не было. Когда детей найдут, проанализируем причины их поступка.
Трех мальчиков разыскивают с 21 марта. Это Файрузов Данис Марсович 2006 года рождения, Бурнаев Алексей Хамзаевич 2014 года рождения и Бурнаев Артур Хамзаевич 2007 года рождения. Сообщается, что сотрудник приюта проводил детей в школу. Однако они, скрываясь от учителей, сбежали из учреждения.