Пропавшие в Башкирии мальчики вышли на связь

14:45, 22 мар 2022

Воспитанники социально-реабилитационного центра «Семья» в Стерлитамаке вышли на связь, сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Анну Таболину.







— Их местоположение пока не установлено, но ребята выходили на связь с бабушкой, звонили ей по телефону, а также в соцсети «ВКонтакте», — сказала Анна Таболина. — Розыск двух братьев и их сверстника продолжается. В целом ребята хорошо учились, конфликтов не было. Когда детей найдут, проанализируем причины их поступка.





Трех мальчиков разыскивают с 21 марта. Это Файрузов Данис Марсович 2006 года рождения, Бурнаев Алексей Хамзаевич 2014 года рождения и Бурнаев Артур Хамзаевич 2007 года рождения. Сообщается, что сотрудник приюта проводил детей в школу. Однако они, скрываясь от учителей, сбежали из учреждения.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МВД по РБ