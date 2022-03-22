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Пропавшие в Башкирии мальчики вышли на связь

Пропавшие в Башкирии мальчики вышли на связь

14:45, 22 мар 2022

Воспитанники социально-реабилитационного центра «Семья» в Стерлитамаке вышли на связь, сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Анну Таболину.

— Их местоположение пока не установлено, но ребята выходили на связь с бабушкой, звонили ей по телефону, а также в соцсети «ВКонтакте», — сказала Анна Таболина. — Розыск двух братьев и их сверстника продолжается. В целом ребята хорошо учились, конфликтов не было. Когда детей найдут, проанализируем причины их поступка.


Трех мальчиков разыскивают с 21 марта. Это Файрузов Данис Марсович 2006 года рождения, Бурнаев Алексей Хамзаевич 2014 года рождения и Бурнаев Артур Хамзаевич 2007 года рождения. Сообщается, что сотрудник приюта проводил детей в школу. Однако они, скрываясь от учителей, сбежали из учреждения.

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Источник: proural.info
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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