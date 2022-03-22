В Башкирии задержан подозреваемый в совершении нападения на девушку в подъезде

22:24, 22 мар 2022

Сегодня вечером, 22 марта, в Уфе полицейские задержали подозреваемого в нападении на молодую девушку. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы МВД по Башкирии.







Подозреваемый был задержан в микрорайоне Сипайлово. Им оказался 22-летний житель Уфы. Известно, что он уже ранее был судим. Сейчас мужчина находится отделении полиции. Специалисты уголовного розыска вместе со следователями устанавливают все детали случившегося.



Напомним, инцидент произошел вчера, 21 марта, в подъезде дома на улице Уфимское шоссе. Произошедшее было зафиксировано на камеру. Нападавший избил свою жертву и после этого, видимо, испугавшись ее криков, скрылся.

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Фото: скрин видео