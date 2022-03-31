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В Башкирии из горящей 9-этажки эвакуировали 300 человек

В Башкирии из горящей 9-этажки эвакуировали 300 человек

09:35, 31 мар 2022

Сегодня, 31 марта, в 5:10 в службу спасения обратились жители дома № 1/2 по улице Ферина в Уфе. Они сообщили о пожаре.

На месте сотрудники экстренных служб обнаружили, что горит квартира на 5 этаже 9-этажного дома. Спасатели начали эвакуировать людей. Из дома вывели 300 человек, среди которых было 20 детей. Еще 9 человек были спасены.

Огонь удалось потушить к 6:00. Предварительно сообщается, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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