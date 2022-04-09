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В Башкирии без вести пропал 25-летний Равиль Фаляхов

В Башкирии без вести пропал 25-летний Равиль Фаляхов

12:37, 09 апр 2022

В Нефтекамске полиция и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 25-летнего парня.

Равиль Фаляхов исчез при таинственных обстоятельствах еще 30 марта, когда вышел с работы и поехал на своем черном «Опеле Астра» домой. Вот только дома мужчина так и не появился, а его телефон по-прежнему остается недоступен. Взволнованные родственники уже обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Приметы: рост 175 см, плотное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Особые приметы: шрам на лбу около виска (около 1 см).

Был одет: черная куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.


Передвигался на автомобиле «Опель Астра» (черный, кузов-купе) с госномером 499.

Если вам что-то известно о местонахождении Равиля Фаляхова, просьба сообщить волонтерам-поисковикам по номеру 8(927)969-89-19 или в полицию.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск происшествия поиск
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