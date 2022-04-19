В одном из ТЦ в Башкирии женщина избила 16-летнюю девушку

20:17, 19 апр 2022

В микрорайоне Черниковка на днях подросток пострадала от действий неизвестной женщины. Предположительно, последняя была в нетрезвом состоянии. В пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в помещении торгового центра, находящегося на территории Орджоникидзевского района.







«У девочки, 2006 года рождения, возник конфликт с ранее незнакомой ей женщиной, которая ударила её. В настоящее время проводится проверка. Полицией разыскивается женщина, ударившая подростка. Будет принято процессуальное решение», — проинформировали в ведомстве.



По предварительным данным, девочку злоумышленница ударила кулаком в лицо и разбила нос.

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