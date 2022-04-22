В Башкирии мужчина несколько лет домогался своей несовершеннолетней падчерицы

11:21, 22 апр 2022

В Уфе 37-летний мужчина в течение двух лет домогался своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщил изданию «Башинформ» собственный источник.







Собеседник рассказал, что в полицию обратилась мама 14-летней девочки – женщина узнала о действиях своего супруга только в апреле этого года. По словам школьницы, отчим трогал ее за интимные места, когда она засыпала. Все это время она боялась рассказывать об этом маме.





Правда всплыла наружу после ссоры супругов. Женщина ушла на день рождения подруги, а ее муж в этот момент без разрешения увез двух ее дочерей к своей племяннице за город. Тогда женщина обратилась в полицию, и правоохранители вернули девочек домой. На следующий день после этого инцидента 14-летняя потерпевшая рассказала матери о домогательствах отчима. Мужчина, узнав о том, что жена написала заявление, скрылся. Известно, что злоумышленник ранее неоднократно был судим. Обстоятельства выясняются.

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