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Житель Башкирии пытался задушить собственного брата

Житель Башкирии пытался задушить собственного брата

15:15, 22 апр 2022

В Аскинском районе Башкирии 55-летний мужчина едва не убил своего 39-летнего родственника. Известно, что схватка между родными братьями произошла в августе прошлого года. Мужчины сначала употребили алкоголь. Потом, как это часто бывает под воздействием горячительного, вспомнили прошлые обиды — начался скандал.

По словам местных жителей, они и раньше часто ругались, выясняли отношения.

Старший брат на почве личных неприязненных отношений решил убить младшего. Он схватил двумя руками шею своего родственника, повалил его на пол крыльца дома и стал сжимать горло, перекрывая тем самым доступ воздуха к органам дыхания. Все бы закончилось трагедией, если бы на помощь младшему брату не подоспела сестра. В итоге, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и «скорая». Подозреваемого в покушении на убийство родственника задержали. Дело дошло до суда.


«Свои умышленные действия, направленные на причинение смерти брату, мужчина не довел до конца по независящим от его воли обстоятельствам», — отметили в суде.

При вынесении наказания, суд учел данные о личности подсудимого и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее он был судим по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Аскинский район происшествия криминал
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