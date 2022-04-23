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В Башкирии мужчина прямо на дороге набросился на машину женщины

В Башкирии мужчина прямо на дороге набросился на машину женщины

10:29, 23 апр 2022

В соцсетях и телеграм-каналах 22 апреля появилась видеозапись дорожного инцидента, произошедшего на перекрёстке улицы Менделеева, в районе остановки «УКРТБ».

На записи видно, как мужчина бьет руками и ногами по стеклу автомобиля Renault Duster со стороны водителя. Стекло не поддалось. Тогда мужчина, выкрикивая матерные слова, ломает боковое зеркало, в котором ранее отражалось лицо напуганной женщины. Рядом на встречной полосе стоит Infiniti, мигая «аварийкой». Возможно, машина принадлежит разъяренному мужчине.

«Иди сюда! Дверь открой!» - угрожающе кричит он хозяйке Renault.


Автор поста отмечает, что конфликт на дороге произошел сегодня днем. Чем закончился инцидент – неизвестно.

«Информация о происшествии по улице Менделеева проверяется. До настоящего времени в дежурную часть Уфы никто не обращался. Полиция устанавливает человека, который фигурирует на записи», - в пресс-службу МВД по РБ.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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