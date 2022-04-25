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Под Уфой подростки выстрелили в ребенка из самодельной рогатки и скрылись на квадроцикле

Под Уфой подростки выстрелили в ребенка из самодельной рогатки и скрылись на квадроцикле

12:16, 25 апр 2022

Неприятный инцидент произошел минувшим воскресенье в поселке Нагаево. Там группа подростков решила пошутить и пострелять в прохожих из самодельной рогатки. Своей целью они выбрали мальчика, который проходил мимо.

Как видно на видеозаписи с камер видеонаблюдения, которую выложили в сеть, хулиганы (2 парня и 1 девушка) прячутся за зданием на улице Заповедной. Мимо них проходит мальчик, неожиданно кривится от боли и останавливается, не в силах ехать дальше. Тем временем подростки, смеясь, выходят из своего открытия садятся на квадроцикл и уезжают. Пострадавшему помогают двое других ребят, которые катались рядом на велосипедах.

Пострадавший мальчик немедленно рассказал о случившемся родителям и те начали поиск хулиганов. Вскоре подростков удалось найти – у одного из них нашли и самодельную рогатку, из которой он стрелял по детям.


- Нашли, приехал извиняться. Это не травматический пистолет у него был, а самодельная рогатка. Канцелярская резинка и бумажка скрученная. Говорит, что не думал, что попадет, и что будет так больно, - позже в соцсетях один из местных жителей.

Нашлось хулиганам и наказание – их отправили на субботник, прибираться на остановке.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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