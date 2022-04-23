В Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
17:49, 23 апр 2022
В Уфе на улице Кольцевой водитель на «Iran Khodro Samand» сбил 7-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел днем, 22 апреля.
Водитель скрылся с места происшествия, а ребенок с различными травмами был госпитализирован.
«Личность водителя была установлена, им оказался 25-летний житель республики, который не имел водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — добавили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.