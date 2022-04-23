В Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

17:49, 23 апр 2022

В Уфе на улице Кольцевой водитель на «Iran Khodro Samand» сбил 7-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.







Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел днем, 22 апреля.



Водитель скрылся с места происшествия, а ребенок с различными травмами был госпитализирован.



«Личность водителя была установлена, им оказался 25-летний житель республики, который не имел водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — добавили в ведомстве.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Фото: скрин видео