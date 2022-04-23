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В Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

В Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

17:49, 23 апр 2022

В Уфе на улице Кольцевой водитель на «Iran Khodro Samand» сбил 7-летнюю девочку, переходившую проезжую часть  по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел днем, 22 апреля.

Водитель скрылся с места происшествия, а ребенок с различными травмами был госпитализирован.

«Личность водителя была установлена, им оказался 25-летний житель республики, который не имел водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — добавили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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