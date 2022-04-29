Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель "Киа Рио" спровоцировал аварию, пострадала пассажирка

В Башкирии водитель "Киа Рио" спровоцировал аварию, пострадала пассажирка

11:55, 29 апр 2022

Авария в Башкирии произошла накануне днём в Белебеевском районе на ул.Красная г.Белебей

55-летний житель района за рулём "Киа Рио", предположительно, при повороте налево не уступил встречному ВАЗ-2107 и совершил с ним столкновение.

В результате аварии 70-летний водитель отечественного автомобиля и его 17-летняя пассажирка госпитализированы. 19-летняя пассажирка "Кио" после оказания медицинской помощи отпущена домой. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Башкирии погиб водитель Лады, столкнувшись со встречной иномаркой
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии Белебей
Читайте также

Авария в Дуванском районе: водитель за рулём ВАЗ-2109 совершил столкновение с попутным "Mitsubishi Lancer"
Происшествия в Башкирии
Авария в Дуванском районе: водитель за рулём ВАЗ-2109 совершил столкновение с попутным "Mitsubishi Lancer"
В Башкирии в аварии двух авто пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии двух авто пострадала пассажирка
ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: