В Башкирии водитель "Киа Рио" спровоцировал аварию, пострадала пассажирка
11:55, 29 апр 2022
Авария в Башкирии произошла накануне днём в Белебеевском районе на ул.Красная г.Белебей
55-летний житель района за рулём "Киа Рио", предположительно, при повороте налево не уступил встречному ВАЗ-2107 и совершил с ним столкновение.
В результате аварии 70-летний водитель отечественного автомобиля и его 17-летняя пассажирка госпитализированы. 19-летняя пассажирка "Кио" после оказания медицинской помощи отпущена домой. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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