В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС с двумя детьми в салоне
11:24, 02 май 2022
Накануне в селе Буздяк сотрудники ГИБДД по Башкирии попытались остановить водителя отечественной легковушки для проверки документов, но он попытался скрыться.
Тогда дорожные полицейские устроили за ним погоню и все же смогли перекрыть проезжу часть и остановить нарушителя. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии, а в салоне у него сидят двое малолетних детей.
Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- За рулем автомобиля находился местный житель. Кроме него в салоне были его супруга и двое малолетних детей трех и четырех лет, - пояснила официальный представитель МВД России.
Известно, что автомобиль нарушителя отбуксировали на штрафстоянку, а его самого после медосвидетельствования доставили в отдел полиции.
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