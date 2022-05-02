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В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС с двумя детьми в салоне

В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС с двумя детьми в салоне

11:24, 02 май 2022

Накануне в селе Буздяк сотрудники ГИБДД по Башкирии попытались остановить водителя отечественной легковушки для проверки документов, но он попытался скрыться.

Тогда дорожные полицейские устроили за ним погоню и все же смогли перекрыть проезжу часть и остановить нарушителя. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии, а в салоне у него сидят двое малолетних детей.

Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.


- За рулем автомобиля находился местный житель. Кроме него в салоне были его супруга и двое малолетних детей трех и четырех лет, - пояснила официальный представитель МВД России.

Известно, что автомобиль нарушителя отбуксировали на штрафстоянку, а его самого после медосвидетельствования доставили в отдел полиции.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Буздякский район происшествия
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