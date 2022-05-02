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В Башкирии естественная убыль населения в марте превысила 1,6 тыс. человек

В Башкирии естественная убыль населения в марте превысила 1,6 тыс. человек

14:10, 02 май 2022

В Башкирии продолжается резкое сокращение населения. По официальным данным Росстата в марте естественная убыль населения превысила 1,6 тыс. человек. Рост показателя с прошлого года почти на 50%.

Основные причины две: низкая падающая рождаемость и аномально высокая смертность населения. В марте в Башкирии роилось 3,3 тыс. детей, что почти на 15% меньше, чем в марте прошлого года. Смертность немного снизилась — 4,9 тыс. человек. Это на 2% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Но это более чем в полтора раза выше, чем рождаемость.

По абсолютной смертности Башкирия находится на первом месте в Поволжье. Рядом Нижегородская и Самарская области. По естественной убыли, стоит отметить, что Башкирия даже не в тройке. Лидируют Нижегородская, Самарская и Саратовская области.


В целом по стране естественная убыль населения выросла до 85,5 тыс. человек по итогам марта. Это более чем на треть больше, чем в марте 2021 года.

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Источник: news102.ru
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