В Башкирии обнаружили артиллерийский снаряд
09:58, 08 май 2022
В Росгвардии Башкирии сообщили, что в Кушнаренковском районе местные жители обнаружили артиллерийский снаряд. Сотрудники ведомства его обезвредили.
По предоставленной информации, к ним поступило сообщение о подозрительном предмете около села Кувыково. Находку обнаружил местный житель при помощи металлоискателя.
Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что это покрытый коррозией 76-мм снаряд времен Гражданской войны. Снаряд забрали и уничтожили в карьере.
Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина из ружья выстрелил в металлоискателей. У мужчины изъяли три зарегистрированных ружья и патроны. Теперь ему придется отвечать за этот поступок.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: Росгвардия
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