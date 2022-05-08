В Башкирии обнаружили артиллерийский снаряд

09:58, 08 май 2022

В Росгвардии Башкирии сообщили, что в Кушнаренковском районе местные жители обнаружили артиллерийский снаряд. Сотрудники ведомства его обезвредили.







По предоставленной информации, к ним поступило сообщение о подозрительном предмете около села Кувыково. Находку обнаружил местный житель при помощи металлоискателя.

Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что это покрытый коррозией 76-мм снаряд времен Гражданской войны. Снаряд забрали и уничтожили в карьере.



Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина из ружья выстрелил в металлоискателей. У мужчины изъяли три зарегистрированных ружья и патроны. Теперь ему придется отвечать за этот поступок.

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Фото: Росгвардия