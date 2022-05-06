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В Башкирии мужчина из ружья выстрелил в металлоискателей

В Башкирии мужчина из ружья выстрелил в металлоискателей

17:09, 06 май 2022

34-летний житель Гафурийского района ответит за стрельбу в неположенном месте. По его вине могли пострадать люди.

В полицию обратился 24-летний парень, который вместе с друзьями получил угрозы от сельчанина и даже выстрелы в след. В тот вечер четверо приятелей приехали на заброшенное поле рядом с бывшей машинно-тракторной станцией. С помощью металлоискателя они хотели раздобыть ценный лом. Но бродящих по полю незнакомцев заметили жители деревни Мендим, живущие неподалеку. 34-летний сельчанин взял ружье и потребовал компанию уйти, выстрелив в воздух. Те сели в машину и собирались уехать, когда очередной выстрел попал в колеса автомобиля.


По данным пресс-службы МВД Башкирии, горе-стрелок позже признался, что стрелять не хотел и случайно нажал на спусковой крючок. У мужчины изъяли три зарегистрированных ружья и патроны. По административной статье о стрельбе в не отведенных для этого местах сельчанину грозит штраф размером от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией ружей и патронов, либо лишение права на покупку и хранение оружия на срок до 1,5 лет.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия криминал
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