В Башкирии в аварии пострадали 5 человек, один погиб
19:05, 11 май 2022
В Шаранском районе сегодня, 11 мая, произошла серьезная авария, в которой погиб один человек и еще пятеро попали в больницу. Информацию об этом передали в ГИБДД Башкирии.
По предоставленным данным, ДТП зарегистрировано в 17:00 на 15 км дороги Шаран-Тюменяк. Столкновение произошло между автомобилями ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. Предварительно известно, что погиб водитель «четырнадцатой», его двоих пассажиров госпитализировали.
Во втором автомобиле трое пострадавших – их также отправили в больницу. Состояние не уточняется.
Ранее, серьезная авария произошла на территории Кармаскалинсного района. При столкновении трех автомобилей один человек погиб и двое пострадали.