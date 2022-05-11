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В Башкирии в аварии пострадали 5 человек, один погиб

В Башкирии в аварии пострадали 5 человек, один погиб

19:05, 11 май 2022

В Шаранском районе сегодня, 11 мая, произошла серьезная авария, в которой погиб один человек и еще пятеро попали в больницу. Информацию об этом передали в ГИБДД Башкирии.

По предоставленным данным, ДТП зарегистрировано в 17:00 на 15 км дороги Шаран-Тюменяк. Столкновение произошло между автомобилями ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. Предварительно известно, что погиб водитель «четырнадцатой», его двоих пассажиров госпитализировали.

Во втором автомобиле трое пострадавших – их также отправили в больницу. Состояние не уточняется.

Ранее, серьезная авария произошла на территории Кармаскалинсного района. При столкновении трех автомобилей один человек погиб и двое пострадали.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии
Теги: Шаранский район происшествия аварии
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