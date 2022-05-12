В столице Башкирии ревнивая девушка набросилась с ножом на своего парня

20:43, 12 май 2022

В Уфе 20 летняя девушка из ревности несколько раз ударила ножом своего молодого человека: пока ее не было дома, он позвал в гости знакомую. Об этом 12 мая сообщило башкирское МВД.







Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Владивостокской. Как удалось выяснить полиции, ревнивица ушла на работу, а ее 25-летний возлюбленный, оставшись дома, решил пригласить знакомую, однако та так и не пришла. Вернувшаяся вечером сожительница потерпевшего узнала о несостоявшейся встрече и вышла из себя.



– Конфликта было не избежать. В ходе словесной перепалки девушка взяла кухонный нож и нанесла удары заявителю, – передали в правоохранительном ведомстве.





Уфимец получил ранения в область грудной клетки. Ему потребовалась срочная госпитализация. Пока молодого человека латали медики, его девушку доставили в отдел полиции. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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