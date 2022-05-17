В столице Башкирии затонула баржа, перевозившая людей

10:11, 17 май 2022

Под Уфой на реке Белой близ села Чесноковка и СНТ «Нефтяник» затонула баржа, которую ранее использовали для перевозки людей.



Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на днях – по предварительным данным, судно перевозило песок, повредило днище и начало тонуть. По словам местных садоводов, баржа успела причалить к берегу, песок разгрузили, после чего оставили ее на воде – спустя некоторое время судно затонуло. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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