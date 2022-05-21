В столице Башкирии водитель Kia Rio сбил пешехода
10:05, 21 май 2022
Сегодня, 21 мая во втором часу ночи, 40-летний водитель, управляя автомашиной "Kia Rio", следуя по улице Октябрьской революции напротив дома 58 допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате дорожной аварии 52-летний мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован.
По факту ДТП начато разбирательство.
Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что пешеход - участник дорожного движения, также, как и водитель, который должен руководствоваться разделом 4 ПДД РФ, а именно переходить проезжую часть только в установленном для этого месте. Чтобы избежать неприятностей на дороге, будьте бдительны, внимательны и не стоит надеяться на «авось». Человеческая жизнь гораздо дороже, чем разбитый автомобиль. Берегите себя!
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