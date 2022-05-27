В Башкирии водитель вылетел в кювет и врезался в электоопору
09:43, 27 май 2022
Авария в Башкирии произошла во втором часу ночи в Кугарчинском районе на 5 км автодороги Худайбердино-Валитово-Юмагузино.
50-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, двигаясь со стороны с.Юмагузино в направлении д.Ялчино, предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на электроопору.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир, сын водителя, с различными травмами госпитализирован. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.
Уважаемые участники дорожного движения, необходимо учитывать дорожные условия при управлении транспортным средством, воздержаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.
Выбранная модель поведения должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения. Уважаемые водители, особенно внимательными будьте перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.