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Смертельная авария в Башкирии: погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись в кювет

Смертельная авария в Башкирии: погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись в кювет

22:45, 27 май 2022

В Хайбуллинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на 45 км автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара.

По имеющимся данным,  35-летний местный житель,  управляя ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Юлдыбаево в направлении Акъяра, предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Медицинская помощь потребовалась пассажиру. С различными травмами он госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. 

Подробности уточняются. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии
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