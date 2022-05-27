Смертельная авария в Башкирии: погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись в кювет
22:45, 27 май 2022
В Хайбуллинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на 45 км автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара.
По имеющимся данным, 35-летний местный житель, управляя ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Юлдыбаево в направлении Акъяра, предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Медицинская помощь потребовалась пассажиру. С различными травмами он госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Подробности уточняются.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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