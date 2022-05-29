В Башкирии погиб водитель «Лады Приора», врезавшись в электроопору

13:31, 29 май 2022

В Стерлитамакском районе накануне вечером на 6 км автодороги Подлесное-Большой Куганак произошло смертельное ДТП.



По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 24-летний местный житель, управляя «Ладой Приора», не справился с управлением и допустил съезд в кювет - машина врезалась в электроопору.



В аварии водитель от полученных травм скончался. Медпомощь потребовалась 30-летнему пассажиру «Приоры».



Сотрудники ГИБДД начали разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства произошедшего.



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Фото: скрин видео