В Башкирии погиб водитель «Лады Приора», врезавшись в электроопору
13:31, 29 май 2022
В Стерлитамакском районе накануне вечером на 6 км автодороги Подлесное-Большой Куганак произошло смертельное ДТП.
По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 24-летний местный житель, управляя «Ладой Приора», не справился с управлением и допустил съезд в кювет - машина врезалась в электроопору.
В аварии водитель от полученных травм скончался. Медпомощь потребовалась 30-летнему пассажиру «Приоры».
Сотрудники ГИБДД начали разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства произошедшего.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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