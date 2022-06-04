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В Башкирии вышла из дома и не вернулась 35-летняя женщина

В Башкирии вышла из дома и не вернулась 35-летняя женщина

10:47, 04 июн 2022

В Башкирии без вести пропала 35-летняя Ахметшина Лилия Маратовна. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Башрегионспас».

Жительница села Елбулактамак Бижбулякского района 31 мая 2022 года вышла из дома и не вернулась. На сегодняшний день ее местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. 

Была одета: светлая футболка, синие джинсы, черные кроссовки. 


Информацию о местонахождении Лилии Ахметшиной необходимо сообщить по телефонам 8-937-310-21-12 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в  Башкирии начались поиски 23-летнего Павла Шуракова из Стерлитамака. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Отклик». Сообщается, что он вышел из дома в неизвестном направлении и исчез.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ДПСО «Башрегионспас»
Теги: Бижбулякский район происшествия поиск
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